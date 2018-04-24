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В школе № 1507 прошел фестиваль талантов
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В школе № 1507 прошел фестиваль талантов 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В актовом зале школы № 1507 состоялся фестиваль талантов «Минута славы» на иностранных языках. 100 учащихся 1-11 классов всех трех школьных отделений приняли участие в соревновательном шоу.
Ребята показали свои таланты и продемонстрировали уникальные способности владения иностранными языками. Конкурсные испытания проводились по трем направлениям: «Музыкальный жанр», «Художественное творчество» и «Сценическое мастерство».
На суд жюри и зрителей зрителям были представлены песни, стихотворения, баллады, сонеты и сценические постановки на четырех языках: английском, французском, китайском и корейском.
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