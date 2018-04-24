В школе № 1507 прошел фестиваль талантов

В актовом зале школы № 1507 состоялся фестиваль талантов «Минута славы» на иностранных языках. 100 учащихся 1-11 классов всех трех школьных отделений приняли участие в соревновательном шоу.

Ребята показали свои таланты и продемонстрировали уникальные способности владения иностранными языками. Конкурсные испытания проводились по трем направлениям: «Музыкальный жанр», «Художественное творчество» и «Сценическое мастерство».

На суд жюри и зрителей зрителям были представлены песни, стихотворения, баллады, сонеты и сценические постановки на четырех языках: английском, французском, китайском и корейском.