Суд в Татарстане отменил штраф за непосещение школьницей уроков родного языка

КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Авиастроительный районный суд Казани отменил решение о наложении штрафа на родителей за непосещение их ребенком уроков родного языка и литературы. Об этом ТАСС в среду сообщил отец ребенка Алексей Тарасов.

"Штраф отменили", сказал Тарасов.

Ранее комитет по делам несовершеннолетних назначил родителям штраф в размере 200 рублей «за ненадлежащее воспитание дочери». Чтобы обжаловать решение КДН о назначении штрафа Тарасовы обратились в суд. «Нами не было написано заявление на выбор какого-либо языка, поэтому ее (дочь) из кабинета просто-напросто просили выйти, мотивируя тем, что от родителей не было заявления», — пояснил Тарасов ТАСС.