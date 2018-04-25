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Суд в Татарстане отменил штраф за непосещение школьницей уроков родного языка
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Суд в Татарстане отменил штраф за непосещение школьницей уроков родного языка 

ТАСС 57 минут назад
Фото: АиФ Казань
КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Авиастроительный районный суд Казани отменил решение о наложении штрафа на родителей за непосещение их ребенком уроков родного языка и литературы. Об этом ТАСС в среду сообщил отец ребенка Алексей Тарасов.
"Штраф отменили", сказал Тарасов.
Ранее комитет по делам несовершеннолетних назначил родителям штраф в размере 200 рублей «за ненадлежащее воспитание дочери». Чтобы обжаловать решение КДН о назначении штрафа Тарасовы обратились в суд. «Нами не было написано заявление на выбор какого-либо языка, поэтому ее (дочь) из кабинета просто-напросто просили выйти, мотивируя тем, что от родителей не было заявления», — пояснил Тарасов ТАСС.
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