Дневник фестиваля «Твой шанс». В Москве с визитом дама

Многие зрители, представляя себе игру студентов, не думали даже, что она окажется такой завораживающей и зрелой. Спектакль длился два часа десять минут, был прекрасно организован, все зрители внимательно следили за сюжетом, смеялись и плакали вместе с героями на сцене. Было такое ощущение, что на сцене студенты действительно перевоплотились, им самим показалось удивительным, как это произошло. Все мы знаем историю Клары Цаханассьян и Альфреда Илла, историю любви, предательства и мести. «Мир превратил меня в публичную девку, а я превратила его в публичный дом!» — скажет главная героиня и сорвёт с себя свадебное платье, обнажая свою истинную суть падшей женщины.

Но жестокая расплата последует за предательством и поруганием её чести. Альфреда Илла должны убить жители родного ему Гюллена. Они и убивают, и недаром мир — театр, а перед нами разыграна буффонада, бурлеск. Не просто жители заштатного швейцарского городка, а люди в клоунской одежде решают, будет ли жить Альфред Илл. Осуждающий его, непотребно ведущий себя Арлекин, смеющийся над преступлением, оказывается священником. Но Альфред Илл, марионетка в руках народа, потрёпанная и неуклюжая, отказывается от исповеди. Он знает, за что умирает, но не понимает своей вины, ведь то, в чём он повинен, было давно, в молодости. Фото: vk.com/Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

И Клара Цаханассьян похоронит его под мертвым камнем — возмездие будет исполнено, но ее любовь бессмертна. В глубокой печали она склоняется над ним и рыдает, извергая страшный крик истинной Госпожи Цаханассьян. А с неба бесконечным потоком летят деньги. Какая ничтожная плата, но как бесценна любовь и человеческая жизнь.

Обсуждение спектакля со зрителями подарило возможность получить более глубокие впечатления от увиденного.

Почему для постановки Вы выбрали именно эту пьесу? Ведь цель фестиваля — дать возможность проявить себя каждому студенту, а в этом произведении лишь две главные роли? — звучит первый вопрос в интервью с режиссером.

Мы предоставили несколько постановок руководству фестиваля, и они выбрали эту. Однако я не соглашусь с Вами, я считаю, что в любом произведении у каждого моего студента есть шанс показать себя”.

Жанр «бурлеск» всегда сложно ставить, он всегда стоит на грани пошлости. Как Вы прокомментируете Вашу постановку?

Быть может, кому-то покажется, что все эти танцующие обнаженные девушки «зайчики-плейбои» — пошлость, но вот я так не думаю. Я считаю, что это было нужно в нашем спектакле и отобразило идею. Фото: vk.com/Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

В свою очередь исполнительницу главной женской роли тоже спрашивают зрители:

“Почему все актеры в этом спектакле периодически говорят разными голосами — иногда своим, иногда сделанным. Это задумано или вышло случайно?”

Отвечая на этот вопрос, девушка сравнивает свой голос с «настоящим», а сделанный с «фальшивым». В спектакле есть такой момент: двое бывших влюбленных остаются наедине, становясь как будто молодыми, любящими друг друга людьми. Звучат их настоящие, истинные голоса, их души.

Клоунада и бурлеск, водевильное шоу и цинизм жизни — всё это было на сцене. Но вопреки этому сильное гуманистическое начало звучало в финале спектакля.