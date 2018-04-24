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НГС разыграет билеты на концерт известной певицы
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НГС разыграет билеты на концерт известной певицы 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
21 мая в Новосибирске подведут итоги Народной премии НГС — выборы лучших компаний города начались еще 1 марта, а голосование продолжится до 20 мая. Определить победителей мы доверили самим горожанам — именно они решают, кто получит из рук ведущей Лены Летучей символическую геометку — символ нашей премии.
Билеты на закрытую церемонию в театре оперы и балета получили все 100 лауреатов Народной премии — после награждения, которое вместе с известной телеведущей будет вести и новосибирец Денис Гребенюк. Закроют вечер своим выступлением певица Нино Катамадзе и группа Insight.
Награждение — закрытая церемония. Финал народной премии НГС будет транслировать в режиме онлайн — журналисты нашего сайта весь вечер 21 мая будут передавать подробности происходящего в театре оперы и балета. Однако несколько счастливчиков все же смогут попасть на мероприятие — НГС разыграет 20 билетов на награждение победителей премии и финальный концерт.
Все просто: если вы хотите поучаствовать в розыгрыше билетов, напишите в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook пост про любого из 100 номинантов Народной премии НГС.
Напомним, что голосование идет по 10 номинациям:
Ресторан годаОтель годаТоргово-развлекательный центр годаФитнес-клуб годаСупермаркет годаМедицинский центр годаСалон красоты годаТурфирма годаКинотеатр годаАгентство недвижимости года
Это может быть рассказ, короткое видео или даже забавное сэлфи — главное, чтобы ваш пост был оригинальным и интересным. Двум читателям, посты которых покажутся нам самыми небанальными, мы подарим по пригласительному на две персоны. И не забывайте добавлять к записи официальный хэштег — #народнаяпремияНГС.
Победителей мы выберем в пятницу, 27 апреля. И если вы не попадете в список счастливчиков, не отчаивайтесь, это далеко не последний розыгрыш билетов. Следите за обновлениями на нашем сайте!
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
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