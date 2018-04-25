Спектакль «Визит дамы» в Театральном центре «На Страстном»

Спектакль рассказывает о том, как богатая дама Клара Цаханассьян приезжает в родной городок Гюллен и делает его жителям предложение: за вознаграждение помочь ей восстановить справедливость прошлых лет. Жителям городка пришлось выбирать между гуманизмом и выгодной сделкой с Цаханассьян. Спектакль по пьесе Фридриха Дюренматта «Визит дамы» рассказывает о мести женщины, с которой несправедливо обошлись в прошлом, надругавшись над её честью, а именно — Альфред Илл, который предал Клару в молодости. Жители городка соглашаются убить Илла. Он расплачивается жизнью за предательство.