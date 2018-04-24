«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице 

Опера-променад «Пиковая дама» при партнерстве с брендом ОНЕГИН продолжает встречать гостей в особняке Гончаровых-Филипповых на Яузской улице.
Иммерсивный формат спектаклей не новинка для искушенной московской публики, однако «Пиковая Дама» стала настоящим прорывом, соединив в себе театр, оперу, литературу и саму историю страны и общества XIX века. Создатели «Пиковой Дамы», творческое объединение ALTRULION, режиссер Александр Легчаков и композитор Никола Мельников, работали над проектом два года и собрали вместе лучших представителей театральной сферы: в каждом спектакле участие принимают 70 артистов, хор и танцоры. В одном из составов роль Германна исполняет известный широкой аудитории Петр Налич, он единственный эстрадный артист проекта, остальные роли исполняют солисты и ведущие актеры московских театров.
“С октября 2017 года к нам в гости в усадьбу Гончаровых-Филипповых пришло более 10 тысяч человек. Было показано свыше 150 спектаклей” — рассказал режиссёр Александр Легчаков.
Даты майских показов: 17, 18, 23, 24 и 31 числа. А это значит, что у вас еще есть шанс встретиться лицом к лицу с Германном, Лизой и Графиней.
«Пиковая дама» — это путешествие в мир загадок и мистики: 54 зрителя, по количеству карт в колоде, попадают в настоящую масонскую ложу, где проводится тайный обряд посвящения. Александр Сергеевич Пушкин, который, кстати, является гидом зрителей по особняку, сам был открытым масоном и серьезно интересовался мистикой. Может быть, именно во время подобного обряда он разгадал секрет трех карт, описанный в «Пиковой Даме»? Проверьте сами!
Интересные факты:
- С 1 октября 2017 года было показано более 150 спектаклей «Пиковой Дамы»
- В каждом спектакле задействовано более 70 артистов: хор, оркестр и актеры оперы
- Среди главных источников вдохновения создатели оперы-променад называют «Пиковую даму» Всеволода Мейерхольда 1935 года, которую режиссер поставил в Малом оперном театре Санкт-Петербурга (ныне Михайловский театр).
- В основу событий «Пиковой дамы» легла таинственная история жизни и смерти Натальи Голицыной, одной из влиятельных и богатейших княгинь XIX века.
- Дед Натальи Гончаровой, Афанасий Николаевич, проиграл все свое состояние в карты. Фамильную усадьбу на Яузской улице семье пришлось продать в счет долга
- "4 мая был я принят в масоны", — написал Александр Сергеевич Пушкин в 1821 году в своем дневнике. Ложа, в которую вступил поэт, называлась "Овидий" и располагалась в Кишиневе.