«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице

Опера-променад «Пиковая дама» при партнерстве с брендом ОНЕГИН продолжает встречать гостей в особняке Гончаровых-Филипповых на Яузской улице.

Иммерсивный формат спектаклей не новинка для искушенной московской публики, однако «Пиковая Дама» стала настоящим прорывом, соединив в себе театр, оперу, литературу и саму историю страны и общества XIX века. Создатели «Пиковой Дамы», творческое объединение ALTRULION, режиссер Александр Легчаков и композитор Никола Мельников, работали над проектом два года и собрали вместе лучших представителей театральной сферы: в каждом спектакле участие принимают 70 артистов, хор и танцоры. В одном из составов роль Германна исполняет известный широкой аудитории Петр Налич , он единственный эстрадный артист проекта, остальные роли исполняют солисты и ведущие актеры московских театров.

“С октября 2017 года к нам в гости в усадьбу Гончаровых-Филипповых пришло более 10 тысяч человек. Было показано свыше 150 спектаклей” — рассказал режиссёр Александр Легчаков.

Даты майских показов: 17, 18, 23, 24 и 31 числа. А это значит, что у вас еще есть шанс встретиться лицом к лицу с Германном, Лизой и Графиней.

«Пиковая дама» — это путешествие в мир загадок и мистики: 54 зрителя, по количеству карт в колоде, попадают в настоящую масонскую ложу, где проводится тайный обряд посвящения. Александр Сергеевич Пушкин, который, кстати, является гидом зрителей по особняку, сам был открытым масоном и серьезно интересовался мистикой. Может быть, именно во время подобного обряда он разгадал секрет трех карт, описанный в «Пиковой Даме»? Проверьте сами!

Интересные факты: