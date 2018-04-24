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Театралы со всего мира будут исследовать любительское творчество в Орле
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Театралы со всего мира будут исследовать любительское творчество в Орле 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В областном центре в рамках Международного научно-практического кластера междисциплинарных исследования «Антропология театральности: природа любительского художественного творчества» 21-23 мая пройдут круглые столы
Как сообщили в пресс-службе мэрии, конференция пройдёт на двух площадках. Круглый стол на тему «Культура тела в пластическом развитии и воспитании: экспериментальное пространство театрально-сценического тренинга», а 23 мая — «Культурно-исторический потенциал театрального любительства и проблемы детской, школьной и студийной театральной педагогики» пройдёт в ОГИК 21 мая.
Круглый стол на тему «Наследие М. М. Бахтина в культуре, науке, образовании, творчестве» состоится 22 мая в театре «Русский стиль».
Участники встречи обсудят феномен театрального любительства в рамках философских, культурологических, психолого-педагогических подходов, потенциал любительского творчества в структурах образовательного пространства, в сфере культуры и искусства, антропологический подход к детской театральной педагогике: проблема «быть или казаться» и др.
В работе конференции примут участие ученые, режиссеры, преподаватели и педагоги театрального искусства из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, а также из стран дальнего зарубежья — Румынии, Нидерландов, Италии, Индии, Мексики и др.
В пресс-службе отметили, что заявки и темы докладов принимаются до 10 мая по электронной почте vittoal@yandex.ru в формате «ФИО_заявка_МНК_ОГИК_2018».
Доклады о наследии М. М. Бахтина направляются по адресу semenova05@list.ru. Работы должны быть оформлены по требованиям делового текста.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам +7 920 084 55 34 и +7 915 821 83 41 (Титов Александр Юрьевич, кандидат педагогических наук, профессор кафедры режиисуры и мастерства актера Орловского государственного института культуры).
Сообщение Театралы со всего мира будут исследовать любительское творчество в Орле появились сначала на РИА 57.
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