Столичные и подмосковные власти рассказали о готовности региона к пожароопасному сезону

Как сказал Бирюков журналистам по итогам заседания, говоря о подготовке к ЧМ-2018, «тренировочные базы, спортивные учреждения — все это в наших мероприятиях отражено, сформировано, мы будем действовать с тем, чтобы не допустить каких-то негативных проявлений». В свою очередь Пестов подчеркнул, что оба региона готовы к летнему пожароопасному сезону.

"Все необходимые мероприятия два региона совместно выполнили. Мы сегодня с уверенностью подводим итоги, заслушали наших руководителей, которые отчитались о полностью обводненных торфяниках, услышали наших специалистов пожарного надзора, которые проверили все торговые центры. Мы договорились взять на особый контроль дорожные карты по ликвидации выявленных нарушений, чтобы в летний период, в период чемпионата мира по футболу, все гости Московского региона были уверены, что они находятся в полной безопасности. Власти региона контролируют ситуацию", — заявил Пестов.

В ходе заседания руководители главков МЧС Москвы и Подмосковья, Илья Денисов Сергей Полетыкин , доложили, что оба региона готовы к летнему пожароопасному периоду, обеспечено взаимодействие их сил и средств на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

"Группировка столичных сил и средств, планируемых для проведения профилактических мероприятий и тушения пожаров составляет более 34 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц техники. При необходимости оказания помощи при тушении торфяных пожаров на территории Московской области спланировано формирование сводных отрядов из числа личного состава и техники аэромобильной группировки Московского пожарно-спасательного гарнизона общей численностью до 190 человек и 55 единиц техники, а также 650 единиц поливомоечной техники с личным составом до 1,3 тыс. человек", — доложил Денисов. Он также отметил, что также для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги возможно привлечение семи пожарных поездов.

В свою очередь Полетыкин сообщил, что в ходе подготовки к пожароопасному периоду создана территориальная группировка Московской области, которая насчитывает в своем составе более 90 тыс. человек и более 9 тыс. единиц техники. «Кроме того, создана аэромобильная группировка в составе 200 человек и 29 единиц техники, которая в любой момент может в течение часа выдвинуться в любую точку области», — сказал Полетыкин. Для проверки готовности 26 апреля на территории Подмосковья, а 27 апреля — на территории Москвы будут проведены пожарные учения.