Учения по обеспечению пожарной безопасности пройдут в Москве 27 апреля

Учения по обеспечению пожарной безопасности проведут 27 апреля в Москве с участием представителей Московской области, сообщил в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«Буквально через два дня (27 апреля — ред.) мы проводим учения на территории города Москвы с участием наших коллег из Московской области», — сказал Бирюков.

«Мы очень многого добились в предыдущие периоды благодаря нашей совместной работе, а также традиционным заседаниям комиссии по ЧС, подписанию совместных планов, отработке совместных действий. По итогам только 2017 года смогли наполовину снизить количество природных пожаров», — добавил Пестов.