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Учения по обеспечению пожарной безопасности пройдут в Москве 27 апреля
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Учения по обеспечению пожарной безопасности пройдут в Москве 27 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учения по обеспечению пожарной безопасности проведут 27 апреля в Москве с участием представителей Московской области, сообщил в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Буквально через два дня (27 апреля — ред.) мы проводим учения на территории города Москвы с участием наших коллег из Московской области», — сказал Бирюков.
Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, в свою очередь, отметил, что между Москвой и Подмосковьем налажен высокий уровень взаимодействия по обеспечению пожарной безопасности.
«Мы очень многого добились в предыдущие периоды благодаря нашей совместной работе, а также традиционным заседаниям комиссии по ЧС, подписанию совместных планов, отработке совместных действий. По итогам только 2017 года смогли наполовину снизить количество природных пожаров», — добавил Пестов.
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