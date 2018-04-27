В Москве с 28 апреля введут режим особо пожароопасного периода 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Режим особо пожароопасного периода введут в Москве с 28 апреля, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С завтрашнего дня на территории Москвы мы вводим режим особо опасного периода по пожарной безопасности, с тем, чтобы не допустить каких-то возгораний или крупных пожаров", — сказал Бирюков.
В пятницу под руководством Бирюкова в Москве были проведены учения по противопожарной безопасности на природе. «Результаты сегодняшних учений обнадеживают, …для этих учений мы применили более 70 единиц различной техники, более 200 человек личного состава, это не только штатные подразделения главного управления МЧС департамента по гражданской защите, но и добровольческие подразделения, подразделения автомобильных дорог, которые принимали участие в ликвидации пожара», — отметил заммэра.