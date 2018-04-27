В Москве с 28 апреля введут режим особо пожароопасного периода

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости . Режим особо пожароопасного периода введут в Москве с 28 апреля, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"С завтрашнего дня на территории Москвы мы вводим режим особо опасного периода по пожарной безопасности, с тем, чтобы не допустить каких-то возгораний или крупных пожаров", — сказал Бирюков.