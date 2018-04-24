В театре-призраке в Москве выявлены нарушения норм пожарной безопасности

По требованию Таганской межрайонной прокуратуры с 4 по 20 апреля была проведена проверка Культурного центра «Стиль», в помещениях которого расположен частный театр «Театральный особняк». В ответе на запрос «ФедералПресс» в управу Таганского района Москвы сказано, что в ходе проверки «были выявлены нарушения требования законодательства о пожарной безопасности». Руководству учреждения вынесено предписание об устранении нарушений.

Как ранее писал «ФедералПресс», Культурный центр «Стиль» расположен в подвале пятиэтажного жилого дома. Сейчас в нем работает театр «Театральный особняк». По словам посетителей учреждения, зрительные залы находятся в разных концах театра, вдалеке от выходов, и в случае возникновения пожара, выбраться из помещения будет весьма сложно.

Любопытно, что юридически КЦ «Стиль» не существует. Согласно сервису проверки контрагентов «Контур. Фокус», КЦ «Стиль» прекратил свое существование 5 июня 2017 года, театр «Мы» — 20 декабря 2017 года, а «Театральный особняк» — 25 января 2018 года. В числе учредителей этих учреждений значится худрук театра Леонид Краснов

Фото с сайта 2gis