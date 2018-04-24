Российский академический молодежный театр выступит в Челябинске

Гастроли Российского академического молодежного театра (Москва) пройдут с 22 по 26 мая на сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Горожане увидят спектакли в рамках программы «Большие гастроли 2018» при содействии «Федерального центра поддержки гастрольной деятельности» при Министерстве культуры РФ

Один из лучших театров столицы с разноплановым репертуаром, многочисленной труппой представит Челябинску свои лучшие постановки. Каждый спектакль — это настоящий шедевр, соединяющий на сцене более 30 актеров одномоментно, динамику декораций, света и звука.

В репертуаре театра более 60 спектаклей, в которых играют более 90 артистов. Жители Челябинска увидят пять постановок: