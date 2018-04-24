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Российский академический молодежный театр выступит в Челябинске
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Российский академический молодежный театр выступит в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Гастроли Российского академического молодежного театра (Москва) пройдут с 22 по 26 мая на сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Горожане увидят спектакли в рамках программы «Большие гастроли 2018» при содействии «Федерального центра поддержки гастрольной деятельности» при Министерстве культуры РФ.
Один из лучших театров столицы с разноплановым репертуаром, многочисленной труппой представит Челябинску свои лучшие постановки. Каждый спектакль — это настоящий шедевр, соединяющий на сцене более 30 актеров одномоментно, динамику декораций, света и звука.
На челябинскую сцену выйдут Нелли Уварова, Пётр Красилов, Алексей Весёлкин, Илья Исаев и другие артисты театра и кино.
В репертуаре театра более 60 спектаклей, в которых играют более 90 артистов. Жители Челябинска увидят пять постановок:
22 мая — Антон Чехов «Чехов-GALA» / Композиция по одноактным пьесам А. Чехова (16+) 23 мая — Борис Акунин «Эраст Фандорин» / Театральный детектив (16+) 25 мая — Майкл Фрейн «Демократия» / Шпионская драма (16+) 26 мая — Виктор Драгунский «Денискины рассказы» / Детские истории (6+) 26 мая — Борис Шергин «Волшебное кольцо» / Поморская сказка (6+)
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