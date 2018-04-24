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Мастер-класс «Играем в радио»
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Мастер-класс «Играем в радио» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Участники мастер-класса (ребята от 6 лет) узнают историю радиосвязи, примерят роли телеграфиста, шифровальщика и радиоредактора, потренируются при помощи речевых и музыкальных игр (интонация, логическое ударение, темп, эмоциональность и выразительность), запишут радиоспектакль (аудиосказку): прочитают и обсудят произведение, разберут роли и «звуки», и, конечно, запишут сам спектакль. Все участники через пару дней получают готовый радио-спектакль по электронной почте.
Сменная обувь не обязательна.
Место проведения: магазин «Я люблю читать» (Москва, ул. Покровка, д. 11, вход с торца)
Предварительная запись по тел. : +7 (495) 540-58-02 или по почте shop@detiknigi.ru
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