Министерство Культуры рекомендует школьникам ходить в театр 3 раза в год. Минимум

Заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский высказал мнение о том, что школьники олжны не менее трех раз в год посещать театральные постановки по классическим произведениям литературы в рамках школьной программы. Об этом сообщило новостное агентство ТАСС.

Журавский отметил: «Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров. В этом году сумма поддержки увеличена втрое и составит 700 млн рублей. Мы хотим, чтобы значительная часть постановок была ориентирована на школьную программу. Мы ставим задачу, чтобы российские школьники не менее трех раз в год посещали спектакли», — сказал он.

По словам замминистра, отсутствие академических театров в небольших городах и поселках не должно стать препятствием для знакомства с театральными постановками ведущих театров страны. «У нас на будущее есть проект „Театральная Россия“, это показ лучших театральных постановок в кинотеатрах. Особенно это актуально там, где нет академических театров, и молодежь не может посмотреть театральные постановки».

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