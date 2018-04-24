В культурном центре «Вдохновение» отметят 200-летие Мариуса Петипа

26 апреля в 18 часов в культурном центре состоится вечер, посвященный 200-летию со дня рождения великого балетмейстера и Международному дню танца. Почетный гость мероприятия — Народная артистка России, балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.

Француз по происхождению, Мариус Петипа работал преимущественно в России, где балет второй половины XIX века принято называть «веком Петипа» — время блистательных музыкально-хореографических образов и ярких экспериментов. Многие постановки балетмейстера сохранились в современном репертуаре как выдающиеся образцы хореографического наследия.

О жизни и творчестве Мариуса Петипа — танцовщика, балетмейстера и педагога, посвятившего жизнь русскому балету, расскажет фильм режиссера Никиты Тихонова «М. Петипа», который будет показан гостям вечера в 18.00.

А потом Илзе Лиепа исполнит фрагмент спектакля «Русский балет и нескучные истории о танце», расскажет о своей работе в спектакле и ответит на вопросы зрителей.

Второе отделение вечера в 19.30 откроет танцевальная программа «Ритмы континентов» с участием Ведущего творческого коллектива города Москвы «Театр танца „Вариация“, посвященная Международному дню танца.

В концертной программе также примут участие:

Хореографическое отделение Московского педагогического колледжа „Дорогомилово“ под руководством Елены Александровны и Натальи Александровн Фонвизенцевых;

Хореографический ансамбль „Мозаика“ хореографического отделения учреждения „ДШИ № 11“ под руководством почётного работника культуры г. Москвы Тамары Алексеевны и Фроловой Ольги Геннадьевны Фроловых.

Мероприятие будет интересно не только руководителям и участникам хореографических коллективов Москвы, но и всем, кто интересуется хореографией.

Вход на мероприятие свободный по регистрации (или пригласительным билетам).

Ссылка для свободной регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/703230/

Мероприятие рассчитано на аудиторию от 12 лет и реализуется при поддержке Департамента культуры г. Москвы.