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В культурном центре «Вдохновение» отметят 200-летие Мариуса Петипа
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В культурном центре «Вдохновение» отметят 200-летие Мариуса Петипа 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
26 апреля в 18 часов в культурном центре состоится вечер, посвященный 200-летию со дня рождения великого балетмейстера и Международному дню танца. Почетный гость мероприятия — Народная артистка России, балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.
Француз по происхождению, Мариус Петипа работал преимущественно в России, где балет второй половины XIX века принято называть «веком Петипа» — время блистательных музыкально-хореографических образов и ярких экспериментов. Многие постановки балетмейстера сохранились в современном репертуаре как выдающиеся образцы хореографического наследия.
О жизни и творчестве Мариуса Петипа — танцовщика, балетмейстера и педагога, посвятившего жизнь русскому балету, расскажет фильм режиссера Никиты Тихонова «М. Петипа», который будет показан гостям вечера в 18.00.
А потом Илзе Лиепа исполнит фрагмент спектакля «Русский балет и нескучные истории о танце», расскажет о своей работе в спектакле и ответит на вопросы зрителей.
Второе отделение вечера в 19.30 откроет танцевальная программа «Ритмы континентов» с участием Ведущего творческого коллектива города Москвы «Театр танца „Вариация“, посвященная Международному дню танца.
В концертной программе также примут участие:
Хореографическое отделение Московского педагогического колледжа „Дорогомилово“ под руководством Елены Александровны и Натальи Александровн Фонвизенцевых;
Хореографический ансамбль „Мозаика“ хореографического отделения учреждения „ДШИ № 11“ под руководством почётного работника культуры г. Москвы Тамары Алексеевны и Фроловой Ольги Геннадьевны Фроловых.
Мероприятие будет интересно не только руководителям и участникам хореографических коллективов Москвы, но и всем, кто интересуется хореографией.
Вход на мероприятие свободный по регистрации (или пригласительным билетам).
Ссылка для свободной регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/703230/
Мероприятие рассчитано на аудиторию от 12 лет и реализуется при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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