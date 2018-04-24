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В Уфе выберут самую красивую студентку
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В Уфе выберут самую красивую студентку 

ufa1.ru 57 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе назовут имя самой обаятельной и привлекательной студентки. В среду, 25 апреля, состоится финал III республиканского конкурса красоты «Мисс студенчество Башкортостан — 2018». Гала-концерт пройдёт в Башкирском драматическом театре.
— У нас участвует 12 девушек из разных вузов республики. Победительница представит республику на главном студенческом конкурсе красоты планеты World Miss University — 2018, — рассказали организаторы события.
В ходе конкурса одной из участниц вручат корону «Мисс интернет». Победительницу определят путём интернет-голосования в сообществе «Мисс Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».
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