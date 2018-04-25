«Я ржу просто, и всё»: омский депутат потребовал запретить спектакль уфимского режиссера

24 апреля на заседании Омского горсовета по социальным вопросам депутат от КПРФ Михаил Федотов вспомнил спектакль «ShЛЮхИ — Не ОGоНЬ» башкирского режиссера Айрата Абушахманова , который идёт в «Пятом театре». По его мнению, этот спектакль нужно запретить.

— Мне послали билеты. Я на такие спектакли низкопробные не хожу. Ничему хорошему нашу молодёжь такие спектакли не научат. Обязательно [буду обращаться в Министерство культуры ]. Попытаюсь, чтобы документ пошел от комитета, — рассказал депутат корреспонденту НГС. ОМСК

При этом председатель комитета по социальным вопросам Максим Астафьев заявил, что готов поддержать обращение Михаила Федотова, но только после того, как сам посмотрит спектакль и оценит его.

— Я ржу просто, и всё. Они не были на спектакле, как я понимаю. Там, наоборот, всё по классической схеме. Шлюхи не огонь — это значит, что шлюхи — это не круто. В другом городе у нас нет проблем. У нас идет спектакль в Ижевске, на него аншлаги, его ставят три раза в месяц. Даже если его закроют, я буду говорить: «Вот, страдаем от чиновников». У нас же это модно сейчас. Я шучу, конечно, — рассказал НГС. ОМСК драматург Валерий Шергин

«ShЛЮхИ — Не ОGоНЬ» — социальная комедия о современных гламурных барышнях. Пьеса пользуется популярностью и идет в театрах Омска и Ижевска.