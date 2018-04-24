9 мая «Меридиан» приглашает на концерт «Салют Победы»

Приглашенные артисты исполнят известные произведения прошлых лет, а ветераны, вместе с юными участниками праздника, исполнят победный танец.

Жители Обручевского района приглашаются на праздничный концерт, организованный совместно с детским благотворительным фондом «АРТ Фестиваль — Роза Ветров». «Отдавая дань глубокого уважения и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, каждому герою и каждому ее участнику, на сцене Большого зала выступят замечательные московские вокальные и хореографические коллективы», — говорится в приглашении.

Для участия в мероприятии необходима регистрация: https://tski-meridian.timepad.ru/event/699167/.