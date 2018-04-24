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Театры Подмосковья получат более 100 миллионов рублей в 2018 году
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Театры Подмосковья получат более 100 миллионов рублей в 2018 году 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Министр культуры Московской области Оксана Косарева сообщила, что в 2018 году субсидия подмосковным театрам в рамках проекта партии «Единая Россия» составит более 100 миллионов рублей.
Драматический
театр-студия
«Театральный ковчег» 25 апреля на сцене дома культуры «Юность» деревни Березняки
Сергиево-Посадского
района представит спектакль «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова, постановка которого осуществлена в 2017 году в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов». 15 мая на сцене дворца культуры городского округа Красноармейск «Театральный ковчег» представит спектакль «Остров сокровищ» по роману Роберта Стивенсона, созданного также в рамках проекта «Театры малых городов».
В 2017 году в проектах партии «Единая Россия» «Театры малых городов» и «Театр детям» приняло участие 15 муниципальных театров из 13 муниципальных образований Московской области и три государственных театра. Итог реализации проекта — 45 премьерных спектаклей
— Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
По словам министра, в этом году субсидия в рамках проекта партии «Единая Россия», который теперь называется «Культура малой Родины» существенно увеличится — за счет федеральных, областных и муниципальных средств ее размер составит более 100 миллионов рублей, что позволит участникам проекта создать новые постановки и закупить оборудование, необходимое для реализации творческой деятельности.
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