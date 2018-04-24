Театры Подмосковья получат более 100 миллионов рублей в 2018 году

Драматический

театр-студия

«Театральный ковчег» 25 апреля на сцене дома культуры «Юность» деревни Березняки

Сергиево-Посадского

района представит спектакль «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова , постановка которого осуществлена в 2017 году в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов». 15 мая на сцене дворца культуры городского округа Красноармейск «Театральный ковчег» представит спектакль «Остров сокровищ» по роману Роберта Стивенсона , созданного также в рамках проекта «Театры малых городов».

В 2017 году в проектах партии «Единая Россия» «Театры малых городов» и «Театр детям» приняло участие 15 муниципальных театров из 13 муниципальных образований Московской области и три государственных театра. Итог реализации проекта — 45 премьерных спектаклей

— Оксана Косарева, министр культуры Московской области.

По словам министра, в этом году субсидия в рамках проекта партии «Единая Россия», который теперь называется «Культура малой Родины» существенно увеличится — за счет федеральных, областных и муниципальных средств ее размер составит более 100 миллионов рублей, что позволит участникам проекта создать новые постановки и закупить оборудование, необходимое для реализации творческой деятельности.