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Театры Подмосковья получат более 100 млн руб в рамках проекта «Культура малой родины»
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Театры Подмосковья получат более 100 млн руб в рамках проекта «Культура малой родины» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Областные театры получат свыше 100 миллионов рублей в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
По словам министра культуры региона Оксаны Косаревой, в 2017 году в проектах партии «Единая Россия» «Театры малых городов» и «Театр детям» приняло участие 15 муниципальных театров из 13 муниципальных образований Московской области и три государственных театра. Итог реализации проекта — 45 премьерных спектаклей.
«В этом году субсидия в рамках проекта партии «Единая Россия», который теперь называется «Культура малой Родины» существенно увеличится — за счет федеральных, областных и муниципальных средств ее размер составит более 100 миллионов рублей, что позволит участникам проекта создать новые постановки и закупить оборудование, необходимое для реализации творческой деятельности», — сказала Косарева.
Она добавила, что драматический театр-студия «Театральный ковчег» 25 апреля на сцене Дома культуры «Юность» деревни Березняки Сергиево-Посадского района представит спектакль «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова, постановка которого осуществлена в 2017 году в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов».
15 мая на сцене Дворца культуры городского округа Красноармейск «Театральный ковчег» представит спектакль «Остров сокровищ» по роману Роберта Стивенсона, созданного также в рамках проекта «Театры малых городов».
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