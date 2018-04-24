Театры Подмосковья получат более 100 млн руб в рамках проекта «Культура малой родины»

Областные театры получат свыше 100 миллионов рублей в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

По словам министра культуры региона Оксаны Косаревой, в 2017 году в проектах партии «Единая Россия» «Театры малых городов» и «Театр детям» приняло участие 15 муниципальных театров из 13 муниципальных образований Московской области и три государственных театра. Итог реализации проекта — 45 премьерных спектаклей.

«В этом году субсидия в рамках проекта партии «Единая Россия», который теперь называется «Культура малой Родины» существенно увеличится — за счет федеральных, областных и муниципальных средств ее размер составит более 100 миллионов рублей, что позволит участникам проекта создать новые постановки и закупить оборудование, необходимое для реализации творческой деятельности», — сказала Косарева.

Она добавила, что драматический театр-студия «Театральный ковчег» 25 апреля на сцене Дома культуры «Юность» деревни Березняки Сергиево-Посадского района представит спектакль «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова , постановка которого осуществлена в 2017 году в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов».