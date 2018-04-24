Кирилл Кяро: «Я ввязывался в любые авантюры»

Про эстонских неторопливых мужчин сложено много анекдотов. Эстонец Кирилл Кяро к признанию шел неспешно. Зато сегодня он нарасхват: много, успешно и талантливо снимается в России.

— В одном интервью вы рассказывали, что в семье Кяро — два изгоя, два странных мужчины. Это вы про кого?

— Мой дядя, Волли Кяро, тоже актер, довольно известный и уважаемый. Я познакомился с ним поздно — когда уже служил в театре в Таллине. Когда мы встретились, он-то мне и сказал, что в нашей семье есть два странных мужчины — это он и я, у всех остальных нормальные профессии. (Смеется.)

— После школы вы отправились поступать в московский театральный вуз. Почему не в Питер — все-таки ближе, в том числе и по менталитету?

— Потому что актеру лучше всего работать в Москве, здесь много театров, киностудий, да и театральных учебных заведений больше раз в пять. Причем несколько из них мои любимые.

— Это Щукинское училище, наверное?

— Да, одно из них — Щукинское театральное училище, куда я и поступил. Почему туда? Мне нравилась там студенческая атмосфера и традиции. А также у меня много любимых актеров — выпускников Щукинского училища.

— Обычно студенты Щуки в голос говорят, что буквально живут в стенах училища — приходят рано утром и уходят за полночь. А во время вашего обучения в театральном приходилось работать по самым разным специальностям: вы были то корейским гидом, то продавцом, то разнорабочим, то — классика жанра — дворником. Зачем?

— Учился я в девяностых, время непростое. А для студентов — особенно голодное. Поэтому и приходилось в любое свободное время где-то подрабатывать. Ввязывались в любые авантюры, в том числе через своего корейского друга, тоже студента нашего курса, — сейчас он Корее очень известный актер. Так два лета я работал гидом-администратором корейский группы, которая приезжала на мастер-классы в консерваторию. Работа была сложная, нервная, но очень интересная. После окончания института тяга к подработкам не прошла. Зарплата в Русском театре Эстонии не позволяла молодому человеку чувствовать себя полноценно. Поэтому приходилось совмещать. Сколько же профессий пришлось попробовать, параллельно работая в театре!..

— Вы такой же неспешный эстонец, как из анекдота, или нет?

— Спешить не люблю, я думаю, вы уже это поняли в процессе нашего общения, поэтому скорее неспешный эстонец. И я не люблю суету, даже в Москве.

— Что для вас Москва, а что Таллин?

— Москва для меня город, в котором у меня все происходит, город, в котором я учился, живу и работаю. Москва очень энергичная и яркая. Город скорости и потока, в который можно всегда нырнуть и вовремя вынырнуть. Мегаполис, клубок разных культур, которые обогащают и дополняют друг друга. А Таллин — это тихая гавань, куда периодически приятно возвращаться, чтобы перезагрузиться и отдохнуть.

— Не хватает Старого города, знаменитого эстонского ликера?

— Старого города? В Москве я тоже нашел тихие улочки, совсем как в Таллине, причем некоторые из них находятся недалеко от оживленных центральных улиц. А ликер, открою секрет, жители Таллина не пьют, это для туристов.

— В новой многосерийке «Живой» у вас очередная главная роль — чем интересен вам был новый персонаж?

— Вообще этот приключенческий детективный проект был интересен мне погонями, драками, самой историей про упрямого журналиста, фаната своего дела, неравнодушного до всего, что касается его работы.

— Итак, в «Живом» вы сыграли журналиста. Поговаривают, что для вас самого нет таких тем, которые вы отказываетесь обсуждать с реальными журналистами. Биография, личная жизнь, вы отвечаете на все вопросы?

— Темы запретные есть, особенно касающиеся моего личного пространства. Наверное, вы возразите, прочитав некоторые интервью. Но видно, в них я был больше расположен откровенничать, чем обычно.

— Но все-таки — немного о личном. Как вы познакомились со своей супругой Юлией Дузь? Она же тоже из Таллина?

— Да, Юля тоже работала в Русском театре Эстонии, там мы и познакомились.

— Что для вас важно в Юлии?

— Важно все, какая она есть. Ее нежность и внимательность. Ее мудрость и позитив. В общем, ее увлечения, ее мысли, планы на будущее, ее настроение, ее слабости.

— Она является критиком ваших работ или ей обычно все нравится?

— Она бывает критиком моих работ, и я прислушиваюсь к ее мнению, мне очень нравится ее вкус. Она очень творческий человек.

— Почему вы как-то сказали, что она не сможет долго жить с вами?

— Она Близнецы по гороскопу и очень любит все менять: города, профессии, дома. Если мы долго живем на одном месте, то она обязательно несколько раз сделает полную перестановку мебели. Я другой. Может быть, поэтому я и сказал когда-то, что она не сможет долго прожить со мной. (Смеется.)

— Чем она сейчас занимается? Она ведь окончила Академию фотографии в Москве. Фотография не ушла у нее на второй план?

— Нет, фотография не ушла у нее на второй план, то, чем она сейчас занимается, — это мастерская бетонного дизайна, там тоже нужны фотопроекты.

— Какой вы предпочитаете отдых?

— Отдых — это книга, хороший фильм или сериал, спорт и путешествия. Только было бы на это время!