Вадим Верник, Таисия Вилкова и другие на презентации спектакля 

Вчера театр Пушкина представил новый проект — спектакль «Влюбленный Шекспир». Гостей со сцены поприветствовал главный редактор журнала ОК! Вадим Верник, который в этот вечер взял на себя роль ведущего.
Дата презентации была выбрана неспроста, ведь вчера прошло ровно 454 года со дня рождения Уильяма Шекспира. Пьесу «Влюбленный Шекспир» поставил художественный руководитель театра режиссер Евгений Писарев, роль главной героини досталась Таисии Вилковой. Шекспира сыграли сразу двое актеров — Дмитрий Власкин и Кирилл Чернышенко.
Это первая постановка одноименной пьесы Тома Стоппарда в России. Премьера состоится 11 мая.
Вадим Верник с Таисией Вилковой и Викторией Севрюковой
Вадим Верник с Таисией Вилковой и Викторией Севрюковой
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Кирилл Чернышенко
Вадим Верник с актерской труппой и Викторией Севрюковой
Вадим Верник с актерской труппой и Викторией Севрюклвой
Кирилл Чернышенко и Таисия Вилкова
Актерская труппа
Актерская труппа
Кирилл Чернышенко, Таисия Вилкова и Дмитрий Власкин
Альберт Альбертс
Таисия Вилкова
Дмитрий Власкин
Вадим Верник и Дмитрий Власкин
Кирилл Чернышенко
Вадим Верник