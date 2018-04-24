Мордовский театр кукол посетит с гастролями Волгоград 

27 апреля юные зрители Волгограда приглашаются на музыкальный интерактивный спектакль Л. Шаховой и Э. Варданяна «Сто тысяч почему!» по сказочному произведению Редьярда Киплинга «Слонёнок». Действие сказки происходит в очень давние времена, когда у слонов был не хобот, а небольшой коротенький нос. Сюжет этой сказки рассказывает о маленьком и очень любопытном Слонёнке, который живёт в Африке и очень любит донимать всех её обитателей расспросами: Жирафа, Страусиху, Бегемотиху и других, и они плохо к нему относятся и раздают ему тумаки из-за того, что он такой любопытный. И вот, наконец, любопытному Слонёнку очень хочется, что ест за обедом Крокодил: на этот вопрос никто из зверей не хочет ему отвечать, все приходят в ужас и велят ему помлчать. И только птичка Колоколо посылает его к реке Лимпопо, где он может обо всём узнать. Слонёнок отправляется в опасное путешествие, чтобы спросить у самого Крокодила, что тот ест на обед. Слонёнку предстоит не только испытать на себе, насколько опасно чрезмерное любопытство, но и обрести хобот… Фото: gtkrm.ru Начало: 18:00 28 и 29 апреля юные волгоградцы увидят спектакль «Лиса-разбойница» по сказке Сергея Преображенского. В основе этого спектакля лежат русские народные сказки с популярными героями, которые на слуху у каждого: Дед, простодушный Волк, и, конечно, пронырливая Лиса-разбойница, которая присутствует во многих сказочных анималистических фольклорных сюжетах и славится своей хитростью. Сказку будет рассказывать сказительница Марья, вместе с которой юные зрители и погрустят, и порадуются, и вникнут в мораль этой поучительной истории. Музыка к этой постановке написана Ириной Рахмановой, художник-постановщик — Наталья Кочнева. Режиссёр постановки — Лариса Сидорина, заслуженная артистка Республики Мордовия. Юные зрители приглашаются на яркий, красочный спектакль с любимыми сказочными героями. Фото: culture.ru Начало сеансов: 28 апреля — 11:00, 13:00, 18:00, 29 апреля — 11:00, 13:00