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Директор Большого театра рассказал, когда пройдут гастроли в Японии
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Директор Большого театра рассказал, когда пройдут гастроли в Японии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Гастроли Большого театра в Японии состоятся в ноябре 2020 года, сообщил во вторник на пресс-конференции генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.
"У нас следующая поездка должна была быть в следующем году, но поскольку в Японии будет подготовка к Олимпийским играм, наши гастроли перенесены и состоятся в ноябре 2020 года. Это мы уже точно знаем и ведем переговоры с японскими коллегами о будущих гастролях", — сказал Урин.
Он поблагодарил за то, что для церемонии открытия Года Японии и России, которая состоится 26 мая, выбрана площадка Большого театра, и заверил, что будет сделано все возможное, чтобы это событие прошло на достойном уровне. Урин добавил, что на церемонии открытия вместе с ансамблем японских барабанщиков DRUM TAO выступит солист балета Большого театра.
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