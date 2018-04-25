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Историю Нижнего Новгорода расскажут в новом фольклорном шоу
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Историю Нижнего Новгорода расскажут в новом фольклорном шоу 

Собака 24 минуты назад
Фото: Собака
Специально для гостей Чемпионата мира по футболу готовится новое мультиформатное театрализованное фольклорное шоу «Show Нижний Новгород». Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.
Планируется, что представление будет гармонично сочетать в себе музыку, песни, танцы, народные костюмы, историю, древние ремёсла и общение со зрителями. Программа позволит туристам узнать историю Нижегородского края, познакомиться с ярким и самобытным фольклором, прикоснуться к уникальным творениям народных промыслов и попробовать на вкус лучшие блюда местной кухни.
Как рассказывает автор проекта Ольга Романова, изображённая на логотипе шоу русская красавица в роскошном наряде, напоминающем перья сказочной птицы, является символом нашего города.
По замыслу авторов, программа заинтересует туристов и станет ярким элементом культурной программы как для гостей города, так и для самих нижегородцев. Ожидается, что за сезон «Show Нижний Новгород» увидят более пяти тысяч человек.
Премьера спектакля состоится 5 мая в концертном зале «Премио». В дальшейшем шоу будет проходить каждую неделю и по особым заказам.
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