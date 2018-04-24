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Брак с Михаилом Боярским превратил Ларису Луппиан в изгоя
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Брак с Михаилом Боярским превратил Ларису Луппиан в изгоя 

Вести.Ru 1 час назад
Ей завидовали миллионы женщин, но мало кто знал, от чего пришлось отказаться и что пережить, чтобы сохранить семью с «главным мушкетером страны» Михаилом Боярским. Лариса Луппиан признается, что именно это считает своим главным достижением в жизни.
Это сейчас поклонники знают: вместе они прожили 40 лет, у них прекрасные дети: Лиза Боярская сама недавно получила звание заслуженной артистки России, а сын Сергей — депутат Госдумы.
Но много раз, признается Лариса, были порывы бросить все и уйти — и из-за проблем звезды кинематографа с алкоголем, и из-за толп навязчивых поклонниц, и других проблем, многие из которых были связаны с бременем славы Михаила Боярскокго. Тем более что саму Луппиан этот брак как профессионала — востребованную молодую актрису, снимавшуюся в фильмах и блиставшуую в театре — в одночасье превратил в изгоя.
В программе «Судьба человека» она поясняет: это произошло потому, что легендарный руководитель Театра имени Ленсовета режиссер Игорь Владимиров, любимой ученицей которого она была, категорически запрещал служебные романы.
Когда их отношения с Боярским стали всеобщим достоянием, карьера Луппиан «ушла в песок», хотя о сцене она мечтала с раннего возраста.
Первую роль в кино Луппиан сыграла еще в детстве, у нее были способности к танцам, и по всем данным она могла стать балериной. Однако этого не произошло: мама, переживавшая очередное потрясение в личной жизни, не отвела дочь на экзамены в хореографическое училище.
Но после окончания школы Лариса отправилась в Ленинград и без проблем поступила на курсы Игоря Петровича Владимирова. Затем были многочисленные роли в театре, съемки в кинокартинах — «Поздней встрече», где она сыграла главную роль Наташи Проскуровой в партнерстве с Алексеем Баталовым.
А потом был спектакль «Трубадур и его друзья», где она играла вместе с будущим мужем. Причем, Боярский сам выбрал ее на роль Принцессы. Тогда и начался и роман. Хотя «предложение руки и сердца» Луппиан, по ее признанию, сделала Боярскому сама.
Каково пришлось в послевоенное время говорившей только по-немецки Ларисе, род которой идет от немецких баронов, как выживали они с мамой, оказавшись под Ташкентом, кто убедил Боярского, что лучшей жены он не найдет, почему он начал спиваться, и что спасло пару от развода? Ответы Ларисы Луппиан — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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