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В Волгограде кукольный и молодежный театры получат 1,7 млн руб
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В Волгограде кукольный и молодежный театры получат 1,7 млн руб 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский театр кукол и молодежный получат в 2018 году господдержку на создание новых спектаклей и обновление материально-технической базы в размере 1,7 миллиона рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, по словам художественного руководителя молодежного театра Владимира Бондаренко, средства пойдут на покупку софитов и звукового пульта. «Для нас это жизненно необходимо. Благодаря господдержке на сцене появятся новые постановки „Фунтик“ и „Жизнь и необыкновенные приключения Ивана Чонкина“, — рассказал он.
В театре кукол полученные средства направят на создание спектаклей „Каштанка“ Антона Чехова и „Вечера на хуторе близ Диканьки“ Николая Гоголя, а также современное звуковое и световое оборудование.
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