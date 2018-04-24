В Волгограде кукольный и молодежный театры получат 1,7 млн руб

Волгоградский театр кукол и молодежный получат в 2018 году господдержку на создание новых спектаклей и обновление материально-технической базы в размере 1,7 миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, по словам художественного руководителя молодежного театра Владимира Бондаренко , средства пойдут на покупку софитов и звукового пульта. «Для нас это жизненно необходимо. Благодаря господдержке на сцене появятся новые постановки „Фунтик“ и „Жизнь и необыкновенные приключения Ивана Чонкина“, — рассказал он.