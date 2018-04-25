Что нельзя делать донору перед сдачей крови

В ходе прошедшего Национального Дня донора москвичи сдали более 400 литров цельной крови, из которой сделали более 2 тысяч порций для переливания.

Перед сдачей крови донор должен соблюдать несколько несложных правил.

1) В течение 72 часов перед походом на станцию переливания крови потенциальному донору нельзя принимать витамины и лекарственные препараты.

2) За двое суток до сдачи крови следует воздержаться от употребления алкоголя.

3) В последние перед сдачей крови сутки нужно исключить из рациона среднюю пищу.

4) От курения нужно воздерживаться минимум в течение часа перед сдачей.

Проведенный в столице День донора показал, что число неравнодушных к чужим проблемам москвичей растет.

— Одна донация — это три спасенные жизни. Мы подсчитали, что при регулярной сдачи крови в течение 10 лет среднестатистический мужчина может спасти 150 пациентов, — отметила директор Центра крови имени Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Объем заготавливаемой крови за 7 лет значительно увеличился. Одновременно с этим за счет кровосберегающих технологий потребление крови заметно уменьшилось, благодаря видеоэндоскопической хирургии, современным методам остановки кровотечения, методам накопления и переливания собственной крови человека, а также другим технологиям и новейшему оборудованию. В столице создан надежный запас и значительный ассортимент компонентов и препаратов крови, которые мы производим из крови и плазмы.

СПРАВКА

Более 100 тысяч пациентов в Москве ежегодно нуждаются в переливании крови и ее компонентов. Жители столицы могут сдать кровь в 15 медицинских организациях Департамента здравоохранения. Женщины могут делать это 4 раза в год, мужчины — 5 раз в год.

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