Свой профессиональный праздник артисты Большого Московского цирка отметили на футбольном поле

Свой праздник артисты Большого Московского цирка отметили не совсем стандартно. Вместо цирковой арены они вышли на футбольное поле. Сборная циркачей сыграла со сборной артистов эстрады в матче, который проводят традиционно накануне международного дня цирка.

Все артисты — футболисты с большим опытом. Игра была жесткой, с обилием подкатов, утверждают знатоки. Уступать никто не хотел.

Артисты цирка против артиста эстрады накануне Дня цирка провели игру.

— Это все действительно хорошие артисты, музыканты, которые работают во славу нашего российского искусства. И в порыве спортивной страсти не хочется никого покалечить. С большой душой отношусь к каждому из них, знаю, что для многих из них футбол — это вторая жизнь, но проигрывать сегодня никто не собирается, — сказал Эдгард Запашный

После перерыва артисты цирка начали отыгрываться, но класс команды-соперника взял свое. «Звезды» выиграли со счетом 8:3, впрочем, праздник это никак не омрачило — все друзья и на поле, и в жизни.