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Свой профессиональный праздник артисты Большого Московского цирка отметили на футбольном поле
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Свой профессиональный праздник артисты Большого Московского цирка отметили на футбольном поле 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Свой праздник артисты Большого Московского цирка отметили не совсем стандартно. Вместо цирковой арены они вышли на футбольное поле. Сборная циркачей сыграла со сборной артистов эстрады в матче, который проводят традиционно накануне международного дня цирка.
Все артисты — футболисты с большим опытом. Игра была жесткой, с обилием подкатов, утверждают знатоки. Уступать никто не хотел.
Артисты цирка против артиста эстрады накануне Дня цирка провели игру.
— Это все действительно хорошие артисты, музыканты, которые работают во славу нашего российского искусства. И в порыве спортивной страсти не хочется никого покалечить. С большой душой отношусь к каждому из них, знаю, что для многих из них футбол — это вторая жизнь, но проигрывать сегодня никто не собирается, — сказал Эдгард Запашный.
После перерыва артисты цирка начали отыгрываться, но класс команды-соперника взял свое. «Звезды» выиграли со счетом 8:3, впрочем, праздник это никак не омрачило — все друзья и на поле, и в жизни.
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