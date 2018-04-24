В Крыму труппе закрытого судом театра посоветовали гастролировать

Шестой день двери театра закрыты для посетителей, которые приезжали в Симферополь со всего Крыма. На дверях объявление: «Все спектакли, запланированные на апрель, отменяются по решению уполномоченных органов власти». Деньги за билеты начнут возвращать с 25 апреля.

После трагедии в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня», где из-за пожара погибли 64 человека, сотрудники МЧС проверили в республике все культурно-развлекательные и торговые объекты. По их результатам прокуратура РК направила в суд 22 иска о запрете эксплуатации объектов до устранения нарушений норм пожарной безопасности. Первым из этого списка закрыли русский драматический театр. Юристы театра подали апелляционную жалобу.

По словам директора театра Александра Ермачкова, только на замену системы пожарной безопасности необходимо более 12 миллионов рублей. А годовой заработок театра — 24-26 миллионов.

— За счет театра эти работы проводиться не могут, у нас нет таких средств. Даже если все артисты будут мегазвездами, мы все равно не заработаем таких денег, — говорит Александр Ермачков.

При этом он подчеркнул, что с 2014 года в учреждении не было ни одной проверки МЧС. И сегодня у администрации театра нет на руках ни одного акта Госпожнадзора.

— МЧС должно предоставить акт, какие нарушения театр должен устранить. Те нарушения, на которые нам указали ранее, мы уже устранили. Но нам надо точно знать, какие наши дальнейшие действия, — говорит Ермачков. — Мы считаем, что все недочеты можно исправить без закрытия нашего театра.

По его словам, в театре морально устаревшее противопожарное оборудование, но оно в рабочем состоянии.

В то же время начальник главного управления МЧС России по РК Сергей Шахов заявил «РГ», что именно директор театра является ответственным за безопасность вверенного ему объекта и должен соблюдать все правила пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией. При этом он подчеркнул, что Ермачков дезинформировал общественность, сообщив, что сотрудники МЧС не проверяли здание. Также он перечислил нарушения, которые были обнаружены в театре: отсутствие пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения, а также несоответствие нормам эвакуационных выходов.

Но пока в этой ситуации пытаются найти крайних, труппа театра осталась фактически без работы. В такой же ситуации актеры Крымского академического театра кукол, которых на время строительства нового здания госцентра детского театрального искусства приютил русский театр. Как рассказал «РГ» директор театра кукол Павел Черный, спектакли на апрель отменены, деньги возвращают зрителям. Что касается планов на май — пока идут переговоры и заключаются договоры на аренду других площадок для показа спектаклей в Симферополе. Возможно, одной из таких площадок станет Дом офицеров.

— Вся труппа живет в состоянии шока, сам факт закрытия театра — это беспрецедентное событие. Наши коллеги из театра кукол находятся в таком же шоковом состоянии: они не играют спектакли и не будут получать зарплату, — говорит главный режиссер русского театра Юрий Федоров

По данным руководителя литературно-драматургической части драмтеатра Людмилы Касьяновой, в апреле отменили 16 спектаклей, в том числе и запланированную премьеру по пьесе Горького. На май запланирована 41 постановка, в том числе два премьерных спектакля. Одна из них — пьеса израильского драматурга.

— Тут сложная ситуация, поскольку у нас заключен договор с автором, а мы фактически не выполняем договор о премьере, — говорит Людмила Касьянова

Других площадок для спектаклей в Симферополе театру пока не предложили. Труппа продолжит ранее запланированные гастроли по городам Крыма.

Будет ли компенсирован сотрудникам, а их более 200 человек, вынужденный простой, пока непонятно. Александр Ермачков сообщил, что этот вопрос решается. Но министр культуры РК Арина Новосельская пообещала, что зарплату люди получат в полном объеме.

Кроме того, руководству театра и всему коллективу предложили увеличить число выездных спектаклей в регионах Крыма либо помочь с организацией гастролей в одном из регионов РФ.

министерстве культуры обещают помочь театру решить проблемы противопожарной безопасности. Но как сообщили «РГ» в ведомстве, ответственность за происходящее лежит на технических службах учреждения, которые не выполнили возложенные на них функции. В частности, от театра за последние четыре года не поступало ни одной заявки с просьбой выделить дополнительные средства на противопожарную безопасность.

— Мы сделаем все возможное, чтобы театр в ближайшее время возобновил работу, и окажем всестороннюю помощь для скорейшего возвращение в безопасные залы зрителей, -отметила министр культуры РК Арина Новосельская.

Теперь администрации театра необходимо подготовить проектно-сметную документацию, запросить необходимые средства в бюджете РК и закупить новое оборудование.

Справка «РГ»

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького — старейший театр юга России. Его история насчитывает 195 лет. Это уникальный театральный комплекс, состоящий из шести сценических площадок. Значительное место в репертуаре занимает классика — произведения В. Шекспира, А. Грибоедова, Н. Гоголя, А. Чехова, И. Тургенева, М. Горького.