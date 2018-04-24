Во французском Лионе с успехом прошли гастроли белорусского театра

Во французском Лионе прошли Дни культуры Беларуси. Центральным событием стал показ музыкального спектакля «Брачный договор», который был представлен актерами из Минска, задействованными в театральном проекте «ТриТформатТ».

Местная публика с энтузиазмом встретила выступление белорусских мастеров сцены и неоднократно вызывала их на бис.

Как рассказал присутствовавший на представлении посол Беларуси во Франции Павел Латушко, это уже второй приезд коллектива «ТриТформаТ» во Францию. В прошлом году минчане привозили в Париж спектакль «13 пуговица Наполеона, который также прошел с большим успехом.

За последние годы культурный обмен между Беларусью и Францией активно развивается, что способствует дальнейшему укреплению дружеских отношений между двумя странами.