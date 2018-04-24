Александр Коган сыграет роль в премьере «За двумя зайцами» 

Актёр и певец Александр Коган репетирует спектакль по мотивам известной пьесы Михаила Старицкого «За двумя зайцами». Сюжет этой пьесы рассказывает, как мот и транжира Свирид Петрович Голохвастов решил жениться на некрасивой Проне, чтобы поправить своё финансвое положение, и одновременно заводит роман с красивой женщиной Галей. Но народная пословица гласит, что «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». В спектакле «За двумя зайцами» Александр Коган выступит не только в качестве актёра, но и в качестве исполнителя. Он исполнит 2 музыкальные композиции и продемонстрирует своё вокальное мастерство. Всеми любимые артисты сыграют в спектакле с юмором, песнями, танцами. В спектакле участвуют такие актёры, как Олеся Железняк, Павел Деревянко, Владимир Долинский, Татьяна Кравченко, Ольга Волкова, Марина Фендункив, Дмитрий Хрусталёв. Музыкальной частю спектакля будет заниматься Надежда Бабкина, ансамбль «Русская песня», фолк-группа «После 11». Также в спектакле принимают участие танцевальные коллективы: ансамбль танца «Русские сезоны» под руководством Николая Андросова и балет «Живая планета».