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ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми
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ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Журнал о людях в Перми «Прм. Собака.ru» впервые проводит премию «ТОП 30. Самые знаменитые люди в Перми» и знакомит жителей с людьми, которые меняют наш город к лучшему.
Миссия премии — просветительская, каждый из тридцати номинантов — активный, нестандартно мыслящий и креативный человек, оказавший значительное влияние на жизнь города.
В этом году в «ТОП 30» заявлено девять номинаций: «Наука и жизнь», «Музыка», «Искусство», «Мода», «Бизнес», «Спорт», «Театр», «Кино/ТВ» и «Медиа».
На сайте top30.prm.sobaka.ru жители города могут поддержать номинанта, отдав ему свой голос. Голосование продлится до 6 июня, после чего редакция проанализирует честность голосов. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 7 июня в отеле New Star.
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