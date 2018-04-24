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Участники танцевального коллектива Планета детства начали подготовку ко Дню Победы
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Участники танцевального коллектива Планета детства начали подготовку ко Дню Победы 

Администрация поселения Вороновское 3 часа назад
Фото: страница группы коллектива в социальных сетях
Танцевальный коллектив «Планета детства», сотрудники и ученики школы №2073 начали подготовку к мероприятию, посвященному Дню Победы. Об этом сообщила хореограф-постановщик группы Надежда Селютина.
— Мы продемонстрируем вниманию зрителей большую разноплановую постановку, которая называется «Ты помни». Состав коллектива «Планета детства», группа «Марсель», в которую вошли педагоги школы, ученики-старшеклассники, примерившие на себя роль воинов, родители — все они поучаствуют в номере. Мы уже начали проводить репетиции нашей постановки, — рассказала хореограф-постановщик танцевального коллектива «Планета детства» Надежда Селютина.
Она отметила, что в мероприятии задействованы более 100 человек.
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