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Худрук БДТ получил звание заслуженного деятеля искусств России
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Худрук БДТ получил звание заслуженного деятеля искусств России 

RT на русском 59 минут назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по поручению президента России Владимира Путина вручил ряд государственных наград. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу градоначальника.
В частности, художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Такое звание присуждается за достижения в области кино, театра, телевидения и других по истечении 20 лет с начала творческой деятельности.
Ранее стало известно, что Путин присвоил звание «Герой Труда» художественному руководителю «Ленкома» Марку Захарову.
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