Худрук БДТ получил звание заслуженного деятеля искусств России

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по поручению президента России Владимира Путина вручил ряд государственных наград. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу градоначальника.

В частности, художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Такое звание присуждается за достижения в области кино, театра, телевидения и других по истечении 20 лет с начала творческой деятельности.