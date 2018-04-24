Худрук БДТ получил звание заслуженного деятеля искусств России 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по поручению президента России Владимира Путина вручил ряд государственных наград. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу градоначальника.
В частности, художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Такое звание присуждается за достижения в области кино, театра, телевидения и других по истечении 20 лет с начала творческой деятельности.
Ранее стало известно, что Путин присвоил звание «Герой Труда» художественному руководителю «Ленкома» Марку Захарову.