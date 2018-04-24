«Приключения Тома Сойера» покажут в культурном центре на Волгоградке

Театральную постановку «Приключения Тома Сойера» покажут в Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградском проспекте, 14 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы культурного центра.

«В спектакле актеры играют персонажей одного с собой возраста, а потому очень непосредственно передают мир детской выдумки, озорства и юмора. Спектакль представит образцовый театр-студия «Синяя птица» из Владимирской области», — сказано в источнике.

Начало в 14.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте культурного центра.

Напомним, что Культурный центр «Москвич» находится по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)