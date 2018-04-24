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«Приключения Тома Сойера» покажут в культурном центре на Волгоградке
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«Приключения Тома Сойера» покажут в культурном центре на Волгоградке 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Театральную постановку «Приключения Тома Сойера» покажут в Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградском проспекте, 14 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы культурного центра.
«В спектакле актеры играют персонажей одного с собой возраста, а потому очень непосредственно передают мир детской выдумки, озорства и юмора. Спектакль представит образцовый театр-студия «Синяя птица» из Владимирской области», — сказано в источнике.
Начало в 14.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте культурного центра.
Напомним, что Культурный центр «Москвич» находится по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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