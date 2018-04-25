Худруком 52–го Пушкинского праздника поэзии стал знаменитый балетместер

Михаил Ведерников во время встречи поблагодарил балетмейстера Гедиминаса Таранду за помощь в развитии балетной школы в Пскове и за реализацию идеи совместного спектакля Имперского Русского Балета с юными псковскими танцорами. «Очень хорошие отзывы о спектакле, и я очень рад, что наше сотрудничество на этом не заканчивается, а только начинается», — сказал врио губернатора и предложил Гедиминасу Таранде стать художественным руководителем Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

В этом году событие состоится в 52-й раз. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах. «Рассчитываю на Ваш опыт и силы в развитии и реализации всех проектов, запланированных в рамках фестиваля», — сказал Михаил Ведерников.

Они также обсудили реализацию будущих совместных проектов. В частности, в рамках сотрудничества Псковской области и Имперского Русского Балета воспитанники псковской школы классического танца «Щелкунчик» отправятся 4 мая в Москву. Дети посетят спектакль в культурном центре «Москвич», отправятся на экскурсию в Большой театр, где зайдут за кулисы и пообщаются с артистами. Для них также будет предусмотрена образовательная программа.