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Волчек в инвалидной коляске шокировала болезненным видом
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Волчек в инвалидной коляске шокировала болезненным видом 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
На панихиду по Нине Дорошина худрука театра «Современник» Галину Волчек привезли в инвалидном кресле. Черные очки и траурный платок добавляли скорбности и без того далекой от цветущего вида актрисе и режиссеру. Она казалась изможденной и больной.
Галина Борисовна в этом году будет отмечать 85-летие. Она старше всех ведущих артистов «Современника» — Лии Ахеджаковой, Валентина Гафта, Марины Нееловой. И пережила всех, с кем начинала строить «Современник» — Нину Дорошину, Олега Табакова, Олега Ефремова. Но с годами ей все труднее руководить, ставить спектакли, оставаться в строю…
У Галины Волчек большие проблемы со здоровьем. Многие, впервые увидев ее в инвалидном кресле, даже шептались, что знаменитый режиссер парализована. На самом же деле у нее серьезные проблемы с позвоночником — межпозвонковая грыжа. Волчек — дама с формами, поэтому вес ее тела давит на межпозвоночные диски, создавая невыносимую боль и мешая двигаться без поддержки. Причем с 2014-го года болезнь как говорят в театре, прогрессирует.
Волчек наблюдалась у доктора Ильи Пекарского — одного из самых известных вертебрологов и спинальных хирургов в Израиле и мире, который в свое время лечил Евгения Плющенко. Но от операции Галина Борисовна отказалась. Ведь все, кто знаком с этой проблемой, знают, что операции на позвоночнике — одни из опасных. Проводится МРТ, и только если оказывается, что грыжа сдавливает спинной мозг или его корешки, назначается хирургическое вмешательство, но и оно не гарантирует 100-процентного успеха. А Волчек прооперироваться мешает больное сердце. Стоит заметить, что постоянные стрессы и нервы в жизни худрука и режиссера привели также к проблемам легкими и к гипертонии.
Впервые в инвалидном кресле Волчек заметили в 2017-мгоду в Кремле, когда она получала награду «Герой Труда Российской Федерации» труда из рук Президента России..
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