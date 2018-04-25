Большой театр представляет премьеру вечера солистов балета «Пьеса для него»

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представляет в среду и четверг на своей Новой сцене вечер солистов балета «Пьеса для него». Программа состоит из хореографических премьер, две из которых — мировые, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова

Она обратила внимание на то, что программа состоит из четырех частей, каждую из которых покажут в России впервые, а две станут мировыми премьерами. Это — «Обручение ради смеха» (хореограф Антон Пимонов) и «Юг» (хореографы Пилар Альварес, Марихо Альварес и Клаудио Хоффманн). К ним добавятся две постановки — «Фавн» (хореограф Сиди Ларби Шеркауи) и «Love Song» (хореограф Андрей Кайдановский), которые впервые будут исполнены в России и, соответственно, станут российскими премьерами.