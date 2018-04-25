Большой театр представляет премьеру вечера солистов балета «Пьеса для него» 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представляет в среду и четверг на своей Новой сцене вечер солистов балета «Пьеса для него». Программа состоит из хореографических премьер, две из которых — мировые, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.
Собеседница агентства рассказала, что в мужском балетном бенефисе участвуют премьер Большого Вячеслав Лопатин, ведущие солисты Денис Савин и Игорь Цвирко, артист балета Владислав Козлов. Что касается хореографов проекта, то среди них есть авторитетный Сиди Ларби Шеркауи и пробующие свои силы на этом поприще Андрей Кайдановский и Антон Пимонов, а также аргентинская команда в составе Пилар Альварес, Марихо Альварес и Клаудио Хоффманна, перечислила Новикова.
Она обратила внимание на то, что программа состоит из четырех частей, каждую из которых покажут в России впервые, а две станут мировыми премьерами. Это — «Обручение ради смеха» (хореограф Антон Пимонов) и «Юг» (хореографы Пилар Альварес, Марихо Альварес и Клаудио Хоффманн). К ним добавятся две постановки — «Фавн» (хореограф Сиди Ларби Шеркауи) и «Love Song» (хореограф Андрей Кайдановский), которые впервые будут исполнены в России и, соответственно, станут российскими премьерами.
По словам Новиковой, все работы поставлены в разной стилистике — от неоклассики до танго. Определяя тему программы, она отметила, что «каждая часть „Пьесы“, конечно же, о любви, поэтому немыслима без женщин». «Так что, и наши артистки выступят вместе с бенефициантами», — сообщила пресс-атташе ГАБТ, проинформировав, что в проекте бенефиса мужского танца участвуют Екатерина Крысанова, Екатерина Шипулина, Мария Виноградова, Анна Тихомирова, Ана Туразашвили, Виктория Якушева, а к перечисленным четырем солистам добавятся еще танцовщики-мужчины Артемий Беляков, Виталий Биктимиров, Якопо Тисси, Георгий Гусев и др.