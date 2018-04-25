В МосГУ прошёл творческий конкурс «Стань звездой!»

В Московском гуманитарном университете завершился Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Стань звездой!».

Это мероприятие здесь проводят уже шесть лет. Заявки на участие приходили в течение почти четырех месяцев. В организации фестиваля университету помогала Управа района Вешняки совместно с Научно-методическим центром социально-воспитательной работы.

На сцену университета выходили очень разные, но неизменно интересные и оригинальные творческие коллективы из различных уголков России и стран зарубежья. Всего на фестиваль собралось более тысячи детей и подростков. Лучшие таланты выявляли по трём номинациям: «Вокал», «Хореография» и «Актёрское искусство». Параллельно в рамках фестиваля проходили увлекательные мастер-классы.

Заключительный гала-концерт мероприятия состоялся 20 апреля. В качестве зрителей на него были приглашены жители района Вешняки.