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В МосГУ прошёл творческий конкурс «Стань звездой!»
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В МосГУ прошёл творческий конкурс «Стань звездой!» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В Московском гуманитарном университете завершился Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Стань звездой!».
Это мероприятие здесь проводят уже шесть лет. Заявки на участие приходили в течение почти четырех месяцев. В организации фестиваля университету помогала Управа района Вешняки совместно с Научно-методическим центром социально-воспитательной работы.
На сцену университета выходили очень разные, но неизменно интересные и оригинальные творческие коллективы из различных уголков России и стран зарубежья. Всего на фестиваль собралось более тысячи детей и подростков. Лучшие таланты выявляли по трём номинациям: «Вокал», «Хореография» и «Актёрское искусство». Параллельно в рамках фестиваля проходили увлекательные мастер-классы.
Заключительный гала-концерт мероприятия состоялся 20 апреля. В качестве зрителей на него были приглашены жители района Вешняки.
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