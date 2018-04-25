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«Му-му» в Театре наций
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«Му-му» в Театре наций 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: BFM.RU
Это тот самый случай, когда премьера повергает зрителя в экстаз, и чем больше вы начитаны и насмотрены, тем глубже удовольствие. Поначалу кажется, что «Му-му» и вовсе ни при чем. Сюжетная канва примерно следующая: артист из СТИ Женовача Алексей Вертков ставит спектакль по Тургеневу, судя по всему это «Записки охотника». Ему мешает племянница, девочка Маша, поясняет театральный критик Глеб Ситковский.
Глеб Ситковский театральный критик «Ее нужно чем-то занять. У нее такое „шило в попе“, и она все время комментирует все, что видит. И такой всегда выход за пределы театра. И это делается предельно смешно и очень органично. По-моему, вообще для Крымова это большой успех и для Театра наций это большой успех. Там, конечно, обыгрывается тема театральности и то, как театр одновременно и прославляется, и говорится о его беспомощности, в том случае, когда он должен, например, передать какие-то красоты пейзажа, описанные у Тургенева».
Четвертую стену постоянно ломают, обращаясь к зрителю. Для театралов отдельный бонус — горсть шуток, произнесенных в основном непосредственной Машей в исполнении звезды Школы драматического искусства Марии Смольниковой. Она спрашивает у своего дяди Леши: как там принято у Женовача и про «Золотую маску», и про то — представители скольких наций собственно служат в Театре наций? Невероятно сложный в своей простоте спектакль — признание в любви русской литературе, в принципе, и Тургеневу — в частности. И ответ на вопрос «зачем Герасим утопил» здесь тоже есть.
Дмитрий Крымов режиссер «Барыня сказала: „Простите, пожалуйста, — она была вежливая, — я плохо сплю. Можно, чтобы собака не лаяла?“ А он пошел, утопил и ушел куда-то. То есть это… человек находится на грани вообще нервного срыва, абсолютно на грани нервного срыва. Это такой русский тип, который вот, тронешь, „скажите, пожалуйста, который час?“, и он: „А-а-а-а“. И тут какая-то революция произойдет, потому что все накопилось до такой степени в людях, что, как на улицу… Выйдите на улицу, спросите, который час. Вы все увидите сами».
На сцену тем временем иногда карабкается настоящая Полина Виардо, с потолка валятся подстреленные утки, реальность и сценическое пространство перемешиваются и складываются так, как получается только у Крымова. Это первый за долгие годы его спектакль вне Школы драматического искусства. Говорят, режиссер сам вышел с предложением к Театру наций. Играют 7 и 8 мая, хорошие билеты в партере обойдутся в 4500 рублей.
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