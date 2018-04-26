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Летний сад в Ижевске откроет новый сезон 30 апреля
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Летний сад в Ижевске откроет новый сезон 30 апреля 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Летний сад в Ижевске откроет новый сезон в ближайшие праздничные выходные. Как сообщат пресс-служба администрации города, 30 апреля в 13:00 пройдут торжественные мероприятия.
Ижевчане и гости увидят концертную программу, в которой примут участие более 100 артистов Удмуртии, интерактивный спектакль от творческой группы «Сюрприз», творческие номера от эстрадной студии «Дельфин», центра танца «NextPro», цирковой студии «Надежда», шоу гигантских мыльных пузырей. Будет работать множество интерактивных станций, фотостудия и аттракционы Летнего сада. Также будут разыгрывать подарки.
Вход на праздник свободный и без возрастных ограничений.
В течение 2018 года в Летнем саду имени Максима Горького пройдут следующие мероприятия:
— 9 мая — День Победы;
— 25 мая — Последний звонок;
— 26-27 мая — День пограничника;
— июнь — Фестиваль песчаных фигур;
— июль — Фестиваль мороженого;
— 12 августа — День рождения Летнего сада;
— 26 августа — Арбузник;
— 1 сентября — День знаний.
ИА «Сусанин»: последние новости
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