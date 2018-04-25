Ещё
В Новосибирске открылся фестиваль детских и юношеских театров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новосибирске открылся фестиваль детских и юношеских театров 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Традиционный для Новосибирска фестиваль детского и юношеского театрального творчества «Времен связующая нить» в 27 раз открылся на базе академического молодежного театра «Глобус». В этом году в отборочном туре фестиваля приняли участие 65 любительских коллективов, сообщил ТАСС в среду руководитель отдела творческих проектов театра Михаил Моисеев.
"Всего в городском этапе принимали участие 65 коллективов, которые представили 73 спектакля. Сегодня у нас в финале участвует 13 постановок, причем в этом году уровень спектаклей оказался настолько высок, что жюри было непросто сделать выбор. Это уже даже не любительство, а так профессионально, что спектакли приятно смотреть и не один раз ", — сказал Моисеев.
В программе фестиваля — спектакли разных жанров продолжительностью от пяти до 40 минут. Например, театры заявили пластическую миниатюру по мотивам стихотворений Федерико Гарсиа Лорки, спектакль «Сегодня. Послезавтра. Про сейчас» по роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и детектив по мотивам произведения Эдуарда Успенского «Следствие ведут колобки». По словам организаторов конкурса, многие из участников выходят на сцену уже не в первый раз.
"У нас есть постоянные участники, потому что на фестивале спектакли показывают коллективы не только из школ, например, но и даже из детских садов. И они приходят каждый год, и мы радуемся их уровню", — отметил руководитель отдела творческих проектов театра «Глобус».
Первый фестиваль «Времен связующая нить» инициировал и провел молодежный театр «Глобус» в 1991 году, тогда в конкурсе приняли участие 25 любительских театральных коллективов Новосибирска.
ТАСС: последние новости
Женовач и Машков принимут руководство театрами после смерти Олега Табакова Защита предлагает отпустить Малобродского под залог любой суммы Сергей Юрский выпускает премьеру триллера Reception в Театре Моссовета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
Знаменитости, которых подменили двойниками23
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Как уходили знаменитости7
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение