В Новосибирске открылся фестиваль детских и юношеских театров

НОВОСИБИРСК, 25 апреля. / ТАСС /. Традиционный для Новосибирска фестиваль детского и юношеского театрального творчества «Времен связующая нить» в 27 раз открылся на базе академического молодежного театра «Глобус». В этом году в отборочном туре фестиваля приняли участие 65 любительских коллективов, сообщил ТАСС в среду руководитель отдела творческих проектов театра Михаил Моисеев

"Всего в городском этапе принимали участие 65 коллективов, которые представили 73 спектакля. Сегодня у нас в финале участвует 13 постановок, причем в этом году уровень спектаклей оказался настолько высок, что жюри было непросто сделать выбор. Это уже даже не любительство, а так профессионально, что спектакли приятно смотреть и не один раз ", — сказал Моисеев.

В программе фестиваля — спектакли разных жанров продолжительностью от пяти до 40 минут. Например, театры заявили пластическую миниатюру по мотивам стихотворений Федерико Гарсиа Лорки, спектакль «Сегодня. Послезавтра. Про сейчас» по роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и детектив по мотивам произведения Эдуарда Успенского «Следствие ведут колобки». По словам организаторов конкурса, многие из участников выходят на сцену уже не в первый раз.

"У нас есть постоянные участники, потому что на фестивале спектакли показывают коллективы не только из школ, например, но и даже из детских садов. И они приходят каждый год, и мы радуемся их уровню", — отметил руководитель отдела творческих проектов театра «Глобус».

Первый фестиваль «Времен связующая нить» инициировал и провел молодежный театр «Глобус» в 1991 году, тогда в конкурсе приняли участие 25 любительских театральных коллективов Новосибирска.