Ночной Сургут для самых маленьких. Театр «Петрушка» показал новый спектакль

В Сургуте театр «Петрушка» подготовил премьеру спектакля «Как Маша поссорилась с подушкой». Зрителями стали юные сургутяне до трех лет.

Как сообщает ugra-news, постановка прошла в малюткином зале Сургутской филармонии 22 апреля. Совсем скоро артисты отправятся к подопечным Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ. Отметим, что эти дети находятся на домашнем обслуживании.

Артисты «Петрушки» презентуют уже четвертый спектакль в рамках проекта «Добрая сказка входит в дом». В основе этого проекта, по словам организаторов, лежит путешествие. Юные зрители вместе с артистами театра переносились то на Луну, то на Солнце, а в этом году артисты предложили прогуляться по ночи.

Режиссер постановки Анна Шарова вместе с супругом, актером ТАиК «Петрушка» Виктором Евдокимовым (он в данном случае выступил художником), несколько месяцев наблюдали за тем, как засыпают их две маленькие дочки. Так и родилась идея спектакля «Как Маша поссорилась с подушкой».

Подчеркнем, что специально для спектакля было закуплено осветительное оборудование, благодаря чему камерная сцена будет освещена всеми цветами радуги. Сделано это было в большей степени для детей, находящихся на домашнем обслуживании. Специалисты реабилитационного центра отмечают, что их подопечные ждут премьеры как никто другой.