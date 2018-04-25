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Ночной Сургут для самых маленьких. Театр «Петрушка» показал новый спектакль
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Ночной Сургут для самых маленьких. Театр «Петрушка» показал новый спектакль 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте театр «Петрушка» подготовил премьеру спектакля «Как Маша поссорилась с подушкой». Зрителями стали юные сургутяне до трех лет.
Как сообщает ugra-news, постановка прошла в малюткином зале Сургутской филармонии 22 апреля. Совсем скоро артисты отправятся к подопечным Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ. Отметим, что эти дети находятся на домашнем обслуживании.
Артисты «Петрушки» презентуют уже четвертый спектакль в рамках проекта «Добрая сказка входит в дом». В основе этого проекта, по словам организаторов, лежит путешествие. Юные зрители вместе с артистами театра переносились то на Луну, то на Солнце, а в этом году артисты предложили прогуляться по ночи.
Режиссер постановки Анна Шарова вместе с супругом, актером ТАиК «Петрушка» Виктором Евдокимовым (он в данном случае выступил художником), несколько месяцев наблюдали за тем, как засыпают их две маленькие дочки. Так и родилась идея спектакля «Как Маша поссорилась с подушкой».
Подчеркнем, что специально для спектакля было закуплено осветительное оборудование, благодаря чему камерная сцена будет освещена всеми цветами радуги. Сделано это было в большей степени для детей, находящихся на домашнем обслуживании. Специалисты реабилитационного центра отмечают, что их подопечные ждут премьеры как никто другой.
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