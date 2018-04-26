Рустам Минниханов: «Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен?»

Рустам Минниханов высказался по вопросу сохранения родного языка на церемонии награждения премии им. Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба главы республики.

26 апреля в Татарстане отмечают День рождения Тукая. По случаю праздника в театре оперы и балеты прошла церемония награждения лауреатов Государственной премии им. Габдуллы Тукая. Награды получили писатель Камиль Каримов за две книги, изданные в Татарском книжном издательстве; художник Михаил Кузнецов за серию работ «Белые холсты. Народы Поволжья» и творческая группа «Таттелекома» в составе Лутфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова за реализацию значимых проектов в сфере культуры.

Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся с праздником, отметив, что мы должны сохранить родной язык, культуру и наследие.

«Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам. Мы должны сохранить родной язык, культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение».