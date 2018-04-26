Ещё
Рустам Минниханов: «Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен?»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рустам Минниханов: «Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен?» 

АиФ Казань 50 минут назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов высказался по вопросу сохранения родного языка на церемонии награждения премии им. Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба главы республики.
26 апреля в Татарстане отмечают День рождения Тукая. По случаю праздника в театре оперы и балеты прошла церемония награждения лауреатов Государственной премии им. Габдуллы Тукая. Награды получили писатель Камиль Каримов за две книги, изданные в Татарском книжном издательстве; художник Михаил Кузнецов за серию работ «Белые холсты. Народы Поволжья» и творческая группа «Таттелекома» в составе Лутфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова за реализацию значимых проектов в сфере культуры.
Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся с праздником, отметив, что мы должны сохранить родной язык, культуру и наследие.
«Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам. Мы должны сохранить родной язык, культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение».
АиФ Казань: последние новости
Татарский ТЮЗ им. Кариева открылся в бывшем казанском Доме офицеров ТНВ будет транслировать поэтический митинг в честь Габдуллы Тукая В Казани 26 апреля отметят День родного языка
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Что скрывают сотрудники кинотеатров2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение