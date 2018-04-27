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В казанском метро в день рождения Тукая прошел флешмоб
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В казанском метро в день рождения Тукая прошел флешмоб 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Флешмоб в день рождения Габдуллы Тукая устроили казанцы, сообщает пресс-служба театра им. Карима Тинчурина.
26 апреля, в День родного языка, в метро на станции «Площадь Тукая» артисты прочитали отрывок из поэтической драмы «Любите жизнь!» по произведениям знаменитого татарского писателя. К флешмобу также присоединились и пассажиры метро. Всем участникам флешмоба артисты подарили пригласительные в театр им. К. Тинчурина.
Напомним, в День родного языка в Казани открылось обновленное здание татарского ТЮЗ им. Кариева.
АиФ Казань: последние новости
Татарский ТЮЗ им. Кариева открылся в бывшем казанском Доме офицеров В Казани 26 апреля отметят День родного языка ТНВ будет транслировать поэтический митинг в честь Габдуллы Тукая
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