В казанском метро в день рождения Тукая прошел флешмоб

Флешмоб в день рождения Габдуллы Тукая устроили казанцы, сообщает пресс-служба театра им. Карима Тинчурина.

26 апреля, в День родного языка, в метро на станции «Площадь Тукая» артисты прочитали отрывок из поэтической драмы «Любите жизнь!» по произведениям знаменитого татарского писателя. К флешмобу также присоединились и пассажиры метро. Всем участникам флешмоба артисты подарили пригласительные в театр им. К. Тинчурина.

Напомним, в День родного языка в Казани открылось обновленное здание татарского ТЮЗ им. Кариева.