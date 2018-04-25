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Завтра в Казани отметят День родного языка
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Завтра в Казани отметят День родного языка 

Казанский Портал 2 часа назад
Завтра в Казани пройдут мероприятия, посвященные Дню родного языка. Праздник отмечается в день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.
В 8:10 состоится возложение цветов к памятнику поэту в сквере Тукая. После этого официально откроют здание татарского театра юного зрителя на Петербургской, 55б. В полдень возле памятника Тукаю на Театральной пройдет праздник поэзии.
В театре оперы и балета состоится торжественный концерт с вручением госпремий республики, сообщает пресс-служба мэрии.
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