Завтра в Казани отметят День родного языка

Завтра в Казани пройдут мероприятия, посвященные Дню родного языка. Праздник отмечается в день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

В 8:10 состоится возложение цветов к памятнику поэту в сквере Тукая. После этого официально откроют здание татарского театра юного зрителя на Петербургской, 55б. В полдень возле памятника Тукаю на Театральной пройдет праздник поэзии.

В театре оперы и балета состоится торжественный концерт с вручением госпремий республики, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также:

Конгресс татар обратился к Госдуме из-за ситуации с языками

Татарстан хочет, чтобы глава республики назывался президентом