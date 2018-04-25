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Сергей Пускепалис: я горжусь работой с Табаковым
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Сергей Пускепалис: я горжусь работой с Табаковым 

Газета.Ru 2 часа назад
Актер и режиссер Сергей Пускепалис о своих режиссерских работах.
"В 2019 году планирую сделать спектакль по рассказу Лескова «Железная воля» в «Табакерке». Там все очень тяжело воспринимают смерть Олега Павловича Табакова. Он пригласил меня когда-то в театр, я помню эту встречу. Мы оканчивали режиссерский курс в ГИТИСе, и Олег Павлович пришел на показ наших дипломных работ, всё отсмотрел и позвал кое-кого из нас посотрудничать. В числе счастливчиков был и я.
С тех пор мы с ним и работали, чем я горжусь. Не могу говорить о нем в прошедшем времени… Огромная утрата. Он был очень располагающим к себе человеком, не сказать, что легким и доступным, но очень важным для многих в жизни. Личность объединяющая, помогающая, способствующая. Сколько позитивного создал он на своем посту руководителя «Табакерки» и в «Современнике», трудяга просто неимоверный", — цитирует его слова газета «Известия».
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