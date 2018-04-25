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Общественники предложили переименовать площадь Ярославского в Челябинске
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Общественники предложили переименовать площадь Ярославского в Челябинске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Общественники предложили переименовать площадь Ярославского в Челябинске, где расположен театр оперы и балета им. Глинки, предложение появилось в официальном сообществе движения «Гражданский патруль» в соцсети.
«Площадь носит имя Емельяна Ярославского — человека, виновного в массовом уничтожении памятников истории и культуры по всей стране. Именно с его подачи был снесен Христорождественский собор на Соборной площади в Челябинске, а сама площадь, как вы уже догадались, переименована в его честь. Предложение о переименовании площади Емельяна Ярославского в площадь Международного сотрудничества отправлено в Администрацию города», — написал автор инициативы.
Отметим, что единственным зданием, имеющим адрес на площади Ярославского, является театр оперы и балета. В комментариях одни горожане высказались против переименования, а другие стали предлагать свои варианты, например, площадь Музыки.
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