Валерия: это такое счастье — иметь возможность выходить на сцену

Народная артистка России Валерия рассказала, смогла бы не заниматься творчеством.

"Трудно сказать, я не знаю. Это ведь вся моя жизнь. Понимаете, это такое счастье — иметь возможность выходить на сцену, заниматься своим любимым делом. Если бы задали мне такой вопрос в начале карьеры, я бы, наверное, сказала, что не смогла бы жить без сцены. А сейчас, глядя на пройденный мною путь, уже не ответила бы столь однозначно. Думаю, что всё равно бы нашла применение своим силам.