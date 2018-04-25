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Валерия: это такое счастье — иметь возможность выходить на сцену
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Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Валерия: это такое счастье — иметь возможность выходить на сцену 

Газета.Ru 2 часа назад
Народная артистка России Валерия рассказала, смогла бы не заниматься творчеством.
"Трудно сказать, я не знаю. Это ведь вся моя жизнь. Понимаете, это такое счастье — иметь возможность выходить на сцену, заниматься своим любимым делом. Если бы задали мне такой вопрос в начале карьеры, я бы, наверное, сказала, что не смогла бы жить без сцены. А сейчас, глядя на пройденный мною путь, уже не ответила бы столь однозначно. Думаю, что всё равно бы нашла применение своим силам.
Совершенно точно не смогла бы сидеть дома и не собираюсь делать этого до глубокой старости (смеется). Я слишком активный человек, который постоянно нуждается в реализации каких-то планов, проектов. А иначе я просто себя сожгу. Мне обязательно нужно эту энергию куда-то расходовать, раздавать. Но совершенно незачем задумываться об этом сейчас. Я как Скарлетт О'Хара: «Подумаю об этом завтра!»", — цитирует ее слова газета «Известия».
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